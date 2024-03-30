عند الله تجتمع الخصوم .. ريم البارودي تفتح النار على ريهام سعيد

حلت الفنانة ريم البارودي ضيفة مع الإعلاميه بسمة وهبة ببرنامج "العرافة" وأثارت حالة من الجدل الواسع بتصريحاتها عن أسرار الخلاف بينها وبين الإعلامية ريهام سعيد.

ونكشف في الفيديو التالي كواليس وأسرار الخلاف الذي حدث بين ريم البارودي وريهام سعيد، وكواليس الحلقة الشهيرة التي تم تصويرها بين الثنائي.

وتطرقت ريم البارودي خلال ظهورها مع الإعلامية بسمة وهبة للعديد من الموضوعات منها خلافها مع الإعلامية ريهام سعيد وعن مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مشاريعها الفنية، وعلاقتها بنجوم الوسط الفني، والعديد من الأسرار والخبايا التي كشفت عنها لأول مرة.

ونكشف في الفيديو التالي كواليس واسرار الخلاف الذي حدث بين ريم البارودي وريهام سعيد، وكواليس الحلقة الشهيرة التي تم تصويرها بين الثنائي.