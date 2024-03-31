عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فض التشابكات.. مدبولي يكلف المجتمعات العمرانية بسداد 1.7 مليار جنيه لشركات الكهرباء

صدى البلد

تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء جهود فض التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع اليوم بحضور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، ومحمد معيط، وزير المالية، وعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات الثلاث.

فض التشابكات بين مختلف الجهات

وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى ما يتم عقده من اجتماعات دورية لمتابعة ملف فض التشابكات بين مختلف الجهات، وآخرها الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي، لبحث مقترحات فض التشابكات المالية بين قطاع البترول والشركات التابعة لوزارتي الكهرباء والطيران المدني، والآليات المقترحة لتوفير السيولة المالية لفض هذه التشابكات، بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات للتخلص من التراكمات والتشوهات التى لها العديد من التأثيرات السلبية على الجهات المستحقة للمبالغ، بحسب بيان صحفي.

وأضاف مصطفى مدبولى، أنه بالانتهاء من هذا الملف وسداد المستحقات للشركات والجهات، يكون لهذا الإجراء الاثر الايجابي فى تحسين مركزها المالي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلال هذه الشركات والجهات.

وصرح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مصطفى مدبولي كلف خلال الاجتماع، وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة العمل على سداد مستحقات وزارة الكهرباء، وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على سرعة سداد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمستحقات شركات الكهرباء والبالغة كحسابات متوافق عليها بين الجهتين ما قدره 1.7 مليار جنيه، كما ستتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تدبير المبالغ المستحقة عليها لشركات الكهرباء.


وصرح بأن الاجتماع شهد التأكيد على أن وزارة الكهرباء بدأت بالفعل فى تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق الذي عقد يوم الخميس الماضي، حيث تقوم بتدبير المستحقات الخاصة بوزارة البترول، سعياً للانتهاء من التشابكات المالية بين الوزارتين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكلف جميع مدارس الجمهورية بتنفيذ قرار عاجل .. الثلاثاء القادم

انتهاء أزمة السكر.. 6 كيلو لكل بطاقة تموين.. ومفاجأة عن سعره بالسوق

ماكانش العشم يا كابتن شوبير.. تعليق ساخر من ميدو على قضية المنشطات

10 جنيهات في الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن الآن بالأسواق

إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات؟| لماذا لجأ الموهوب إلى حسام غالي وشريف اكرامي؟

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن رضا سليم لاعب الأهلي

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والإعدادية

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن عينة منشطات رمضان صبحي

ترشيحاتنا

انتصار ساحق.. المعارضة التركية تعلن فوز منصور يافاس برئاسة بلدية العاصمة أنقرة

ثورة تشريعية في عهد السيسي .. البرلمان يفتش في القوانين الشائكة

نكسة كبيرة للرئيس أردوغان .. المعارضة تستعيد السيطرة وتكرر سيناريو 2019| تقرير

محمد صلاح يحتفل بهدفه في شباك برايتون.. شاهد

أدعية مختارة ليلة القدر.. احرص عليها في العشر الأواخر

الإنتخابات التركية .. المعارضة تتقدم في التصويت وسطوة أردوغان تنحصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة محتشمة.. ريهام أيمن تستعرض جمالها | شاهد

ملابس وغريبة.. سمية الخشاب تثير الجدل

إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات؟| لماذا لجأ الموهوب إلى حسام غالي وشريف اكرامي؟

بفستان بسيط.. هند صبري تستعرض جمالها |شاهد

فيديو

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

٪97 .. مفاجأة كشفتها الأقمار الصناعية عن سد النهضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ