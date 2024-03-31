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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثلاثي الزمالك يؤازر الفريق في مباراته أمام فيوتشر بالكونفدرالية

صدى البلد

حرص عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مؤازرة الفريق أمام مودرن فيوتشر اليوم الأحد من ملعب السلام في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

ويلتقي  فريق الزمالك مع  مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام.

ويغيب السعيد وسيف جعفر وناصر ماهر عن مباريات الزمالك في الكونفدرالية، بسبب مشاركتهم مع فريقي بيراميدز ومودرن فيوتشر في البطولات الأفريقية عن الموسم الحالي، وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي "الكاف"، التي تمنع أي لاعب من المشاركة مع فريقين في البطولات  الأفريقية في الموسم نفسه.

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