مليحة الحلقة 6 : ذهاب مليحة وجدتها للقاهرة

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "مليحة" مراسم دفن شخصية غالية، وحضور مليحة وجدتها وأدهم وعدد من الأشخاص الآخرين.

قام أدهم بتوفير سيارة لنقل مليحة وأسرتها وجارتها التي كانت معها في ليبيا إلى القاهرة، حيث ستعيش مليحة وجدتها مع شقيقة جارتها التي كانت تعيش بجوارها في ليبيا.

وعندما عاد أدهم إلى والدته، وجد أنها تعاني من صدمة بعد رؤية ابنها مصابًا.

وقرر أدهم أن يشرح لها وللأسرة كافة تفاصيل الحادث، وأبدي اهتمامه بزيارة عائلة زميله الذي استشهد ليقدم لهم الدعم والتعازي.

تدور أحداث العمل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـ غزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.



آخر أعمال دياب

وشارك دياب مؤخرًا في مسلسل “تحت الوصاية”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركته في بطولة منى زكي، تأليف خالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير، وشارك في العمل رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، أحمد خالد صالح، أحمد عبدالحميد، نهى عابدين.