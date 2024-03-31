صيد العقارب 21.. صدمة عايدة بعد معرفة خبر حملها

شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل "صيد العقارب" حديث بين إسماعيل الغول وزوجته سميحة حول كيفية وصول الأوراق إلى النيابة،حيث أخبرها إسماعيل أن عايدة هي من قامت بتصوير لحظة اعتقاله وتوريطه في القضية، ونصحها بأن تتصرف وتدفع مبلغاً ما لكي يتمإطلاق سراحه حتى لو كانت التكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه.





فيما يتعلق بشخصية ياسين، قام بزيارة والده في المستشفى للاطمئنان عليه، وأخبره والده بأن عايدة تخطط لقتله، مما جعل ياسين يجد نفسه في حيرة بين والده وزوجته.





اختتمت الحلقة 21 من مسلسل "صيد العقارب" بكشف عايدة عن حملها، وهو أمر صعبت تصديقه في البداية، ولذا قامت بزيارة الطبيب الذي أكد لها حقيقة الحمل، ونصحها بالراحة.

وتعرض قناة cbc مسلسل صيد العقارب، فى الساعة السابعة والنصف مساءً والإعادة الأولى 2:15 فجرًا والإعادة الثانية 1:45 ظهرًا.

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "سم العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثمإعادة تصديره.

وتابعت قائلة: “أنا كغادة استمتعت بهذا العمل وهو عمل يحمل في طياته ريحة مختلفة شبه شغلي القديم مثل عائلة الحاج متولي”.