فراولة الحلقة 6: ظهور الفنان الراحل جميل برسوم

شهدت أحداث الحلقة 6 من مسلسل "فراولة" ظهور الفنان الراحل جميل برسوم بدور عم صلاح، بائع الأحجار والمشغولات اليدوية، وقدم بديلًا لأحجار مستر يانج التي كانت تستوردها من الصين.

قررت "فراولة " إغلاق الشركة، ولكن تمكن "شندويلي" من إقناعها بعدم إتخاذ هذا القرار.

ثم أخبرت "فراولة" "منصورة " بنيتها لإغلاق شركة مستر يانج، فاقترحت "منصورة" عليها العودة لعملها السابق كمندوبة مبيعات، لكنهارفضت بسبب تعرضها للضرب من قبل مدير الشركة.

وأعلنت "فراولة" لـ "سامية" و"شندويلي" عن قرارها بإغلاق الشركة، وحاولت "سامية" إقناعها بالاستمرار في العمل.

فيما استضافت الإعلامية هبة الأباصيري "فراولة" في برنامجها "الستات ميعرفوش يكدبوا"، وأجرى الطبيب النفسي "إبراهيم" مكالمةهاتفية تطورت إلى مشادة كلامية بينهما، وطالبته الإعلامية هبة الأباصيري بإجراء مناظرة بينهما.

أبطال المسلسل "فراولة"

يشارك في بطولة المسلسل كلاً من: نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، توني ماهر، حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، دنيا سامي، والمسلسل من إخراج محمد علي.