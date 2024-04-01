مختار نوح: التنظيمات الخاصة السرية مغيبة تمامًا وبداخلهم التكفير بالمعصية

قال الدكتور مختار نوح، الكاتب والمحامي، إن التنظيمات الخاصة السرية مغيبة تمامًا، متابعًا: "لذلك عندما جاءت الفرصة للحركة بداية من حادث الأزهر ظهرت الصورة الحقيقية لجماعة الإخوان".



وأضاف "نوح" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "الإخوان طول عمرهم يرددون مبادئ حسن البنا، ويقول لا نكفر مسلمًا بمعصية وكانت هذه نقطة الخلاف بين الإخوان والتكفير والهجرة في السجن وضربوا بعض على أساس لا يُكفر مسلم بمعصية، ومع ذلك العقل مغيب تمامًا".

التكفير بالمعصية



وتابع: "العقل مغيب لأنه هذه كانت عبارة استخدامية حركية، وغُيب العقل حتى أتقنها وأتقن صناعتها لكن حقيقة إيمانه تترسخ فيه التكفير بالمعصية".