حق الشعب الفلسطيني.. حماس تبارك عملية الطعن في مركز للتسوق بـ أسدود

باركت حركة الحماس، اليوم الاثنين، عملية الطعن في مركز التسوق "الصديق" في بلدة جان يافني في مدينة أسدود، والتي قام بها شاب فلسطيني نتج عنها إصابة 3 مستوطنين فلسطينيين وقتل منذ العملية.

وقالت حماس في بيان لها عبر قناتها على تليجرام: "نبارك في حركة حماس عملية الطعن البطولية، التي تم تنفيذها مساء الأحد شرق مدينة أسدود المحتلة، ونعدّها رداً طبيعياً ومتوقعاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني على امتداد أرضنا السليبة، وتأتي لتؤكد على إيمان الشعب الفلسطيني المجاهد بخيار المقاومة للتخلص من الاحتلال وتحقيق تطلعاته بالحرية والاستقلال".

ودعت حركة حماس الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس المحتلة، إلى تصعيد المقاومة الشاملة في وجه الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يفهم إلا لغة القوة، معتبره أن ذلك هو الطريق الوحيد للجم الجيش الإسرائيلي والمستوطنيين ومخططاتهم.

ووجهت حماس رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي قائله: "على الاحتلال المتغطرس، أن يفهم بأن شعبنا الفلسطيني ماضٍ في مسيرة التحرر والاستقلال، وفي مهمة الدفاع عن ترابه الوطني، ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وأن كل جرائم الاحتلال ومجازره وإجراءاته الإجرامية، لن تثني شعبنا عن مسعاه لاسترداد أرضه ونيل حرّيته".