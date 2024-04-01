عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حق الشعب الفلسطيني.. حماس تبارك عملية الطعن في مركز للتسوق بـ أسدود

عملية الطعن في أسدود
عملية الطعن في أسدود

باركت حركة الحماس، اليوم الاثنين، عملية الطعن في مركز التسوق "الصديق" في بلدة جان يافني في مدينة أسدود، والتي قام بها شاب فلسطيني نتج عنها إصابة 3 مستوطنين فلسطينيين وقتل منذ العملية.

وقالت حماس في بيان لها عبر قناتها على تليجرام: "نبارك في حركة حماس عملية الطعن البطولية، التي تم تنفيذها مساء الأحد شرق مدينة أسدود المحتلة، ونعدّها رداً طبيعياً ومتوقعاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني على امتداد أرضنا السليبة، وتأتي لتؤكد على إيمان الشعب الفلسطيني المجاهد بخيار المقاومة للتخلص من الاحتلال وتحقيق تطلعاته بالحرية والاستقلال".

ودعت حركة حماس الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس المحتلة، إلى تصعيد المقاومة الشاملة في وجه الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يفهم إلا لغة القوة، معتبره أن ذلك هو الطريق الوحيد للجم الجيش الإسرائيلي والمستوطنيين ومخططاتهم.

ووجهت حماس رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي قائله: "على الاحتلال المتغطرس، أن يفهم بأن شعبنا الفلسطيني ماضٍ في مسيرة التحرر والاستقلال، وفي مهمة الدفاع عن ترابه الوطني، ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وأن كل جرائم الاحتلال ومجازره وإجراءاته الإجرامية، لن تثني شعبنا عن مسعاه لاسترداد أرضه ونيل حرّيته".

إصابات خطيرة في حادث طعن بمركز تسوق إسرائيلي| فيديو

إصابة شخص في عملية طعن بمحطة حافلات بئر السبع

الحماس عملية الطعن بلدة جان يافني أسدود حركة حماس الجيش الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة السكر.. 6 كيلو لكل بطاقة تموين.. ومفاجأة عن سعره بالسوق

ماكانش العشم يا كابتن شوبير.. تعليق ساخر من ميدو على قضية المنشطات

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير عن فوز الزمالك على فيوتشر بالكونفدرالية

عاجل.. القبض على مزارع لاتهامه في واقعة انهيار جسر ترعة الإسماعيلية

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على فيوتشر

الحرارة تصل إلى 36 درجة.. مركز المناخ يحذر من طقس هذا الأسبوع

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن رضا سليم لاعب الأهلي

10 جنيهات في الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن الآن بالأسواق

موضوعات متعلقة

إصابات خطيرة في حادث طعن بمركز تسوق إسرائيلي| فيديو

إصابة شخص في عملية طعن بمحطة حافلات بئر السبع

قناته تعرضت للتهديد.. تفاصيل جديدة بشأن طعن مذيع إيراني في بريطانيا

إجراء تصعيدي للشرطة البريطانية عقب حادث طعن صحفي إيراني

طعن صحفي إيراني معارض على يد مجهولين في لندن

ترشيحاتنا

4 طائرات.. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مساعدات جوا إلى غزة

حق الشعب الفلسطيني.. حماس تبارك عملية الطعن في مركز للتسوق بـ أسدود

مرور القاهرة: رفع آثار حادث التصادم أمام الأهلي ونقل 12 مصاباً للمستشفيات

المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن استهداف هدف حساس في إسرائيل |تفاصيل

بيان عاجل من مستشفى إسرائيلي بعد إجراء عملية جراحية لـ نتنياهو

يوم الأرض الفلسطيني.. عبدالناصر أبوعون: أقدم الشكر لنقابة الصحفيين المصرية لدعمها المستمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة زوجها.. درة تستعرض جمالها بالقفطان| شاهد

فاطمة عادل تشعل ساحة الهناجر بالسيرة الهلالية

ملابس واسعة.. جنا عمرو دياب تظهر بإطلالة مختلفة| شاهد

ملابس غير تقليدية.. ياسمين صبري تثير إعجاب متابعيها

فيديو

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ