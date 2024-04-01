العلمين الجديدة من أرض صحراوية مليئة بالألغام لأكبر مدينة سياحية على الساحل

محافظة مطروح إحدى محافظات مصر والتى تقع على حدود مصر الغربية مع دولة ليبيا وقد عانى اهالى محافظة مطروح لسنوات عديدة من التهميش وتوقف التنمية وعدم وجود اى مشروعات تدر دخلا على المواطنين بالاضافة الى سوء حالة الطرق الداخلية او التى تربطها بغيرها من محافظة مصر .



ومع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية رئاسة مصر واهتمامه بكل شبر من ارض مصر حازت محافظة مطروح على اهتمام كبير بتنفيذ شبكة من الطرق والمشروعات القومية الكبرى والتي كانت حلما لأبناء الصحراء الغربية والتي جعلت من محافظة مطروح مستقبل الاستثمار والتنمية في مصر بعدما كانت تعاني من التهميش.

وقد عانت مدينة العلمين لسنوات عديدة من الألغام والتى وقفت حائلا نحو تنفيذ أى مشروعات تنموية بتلك البقعة الساحرة على شاطى البحر المتوسط إلا أن الرئيس السيسي وجه بإقامة مدينة العلمين الجديدة للتحول المدينة من أرض صحراوية مليئة بالألغام الى اكبر مشروع سياحة واستثمارى على ساحل البحر المتوسط



مدينة العلمين الجديدة

منذ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتدشين مدينة العلمين الجديدة في عام 2018 بحضور رئيس الوزراء ومحافظ مطروح وعمد ومشايخ المحافظة، تحول العمل بالمدينة إلى خلية نحل تعمل ليلا ونهارا لإنجاز كافة المشروعات بها.

وتقع مدينة العلمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مطروح وتعد نموذجا جديدا للمدن الساحلية المصرية التي تحقق تنمية متكاملة ومتنوعة الأنشطة "سياحية- صناعية- تجارية – بحث علمي – زراعة – جامعات- إسكان بأنواعه المختلفة" للتحول من مدينة تعاني من الألغام وعدم وجود خدمات إلا في موسم الصيف لتكون من أفضل المدن الكبرى ومستقبل التنمية على ساحل البحر المتوسط.

كما تعد العلمين الجديدة أحد أكبر المشروعات القومية الكبرى بمصر وهي إحدى خطوات مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، والذي يسعى إلى إقامة مجتمعات عمرانية على أحدث مستوى لاستيعاب الزيادة السكانية وجذب السكان من الوادي والدلتا بما يقدر بـ34 مليون نسمة حتى عام 2052، وذلك بامتداد الساحل الشمالي كله بطول 450 كيلومترا وبعمق 70 كيلومترا مع الاستغلال الأمثل لجميع الموارد من خلال رؤية مستقبلية جادة لمستقبل أفضل للأجيال القادمة بما يحقق تنمية مستدامة لمصر.

وروعي في تخطيط المدينة أن تكون نموذجا للمدن الساحلية المصرية التي تحقق تنمية متكاملة وتوفر أساسا اقتصاديا قويا كما تم إنشاؤها مركزا للحكومة لاستغلاله في موسم الصيف.

وتضم مدينة العلمين 3 شرائح "السياحية- السكنية – التاريخية- الأثرية".

الشريحة الأولى على ساحل البحر المتوسط بامتداد حوالي 14 كم ومساحة حوالي 8 آلاف فدان وهي الشريحة السياحية الاستثمارية والتي تضم المنطقة الشاطئية والممشى السياحي والفنادق وكذلك عددا من المناطق التجارية والإدارية.



والشريحة الثانية السكنية جنوب الطريق الدولي الإسكندرية مطروح وهي امتداد ترعة الحمام ويحدها غربا قرية سيدي عبد الرحمن وشرقا مدينة العلمين القائمة الحالية بمساحة حوالي 42 ألف فدان.

الشريحة الثالثة: وهي المنطقة التاريخية والأثرية والتي تشمل مقابر العلمين لضحايا الحرب العالمية الثانية والتي دارت رحاها على أرض العلمين بين قوات المحور والحلفاء، فهناك مقابر جنود الكومنولث والمعظمة الألمانية والمقابر الإيطالية واليونانية.



كما تم تنفيذ المدينة التراثية، وتشتمل على مجموعة من المباني التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة، وتضم البحيرة الرئيسية، والحديقة المركزية، والمسجد، والكنيسة، والأوبرا، والمتحف، والمباني التجارية والفندقية في الحي القديم، ومجمع السينمات، والمسرح المكشوف، والحي الاستثماري، ومباني الإسكان الفاخر، كما تم تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا "جامعة العلمين الأهلية"، على مساحة 128 فدانا، وتضم الجامعة مبنى الإدارة- كلية الدراسات العليا- المكتبة المركزية- كلية الطب البشري- كلية طب الفم والأسنان- كلية الصيدلة- كلية الفنون والتصميم- كلية الدراسات القانونية الدولية- كلية إدارة الأعمال- كلية الهندسة كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات- كلية الهندسة كلية السياحة والضيافة سكن جامعي (طلاب) وإسكان هيئة التدريس وباحثي- سكن جامعي (طالبات) وإسكان هيئة التدريس وباحثات- مستشفى جامعي- مبنى الخدمات- صالة رياضية متعددة الأغراض- مستشفى طب الفم والأسنان.

مدينة العلمين الجديدة