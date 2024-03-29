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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 8 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء في مطروح

الدقيق المضبوط
الدقيق المضبوط

تمكنت مديرية التموين بمطروح بالتعاون مع مباحث التموين في ضبط كمية من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبها للسوق السوداء.

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وأوضحت المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين بمطروح أنه تم بالتعاون والتنسيق بين كلا من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح وقسم مباحث التموين وقسم شرطة مركز الحمام تم ضبط سيارة محمله بـ  ٨ طن وربع الطن من دقيق بلدي مستودعات وذلك علي طريق اسكندريه مطروح الساحلي.


وأضافت تم التحفظ على المضبوطات من أجولة الدقيق وعمل محاضر تموينية وتم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

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