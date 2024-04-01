سقوط عصابة تصنيع العقاقير الطبية مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط 11 شخص لثلاثة منهم معلومات جنائية ومن بينهم مالك مطبعة ومالك مخزن أدوية لقيامهم بتصنيع والإتجار فى العقاقير الطبية المقلدة .

كما تبين قيام المتهمين بطباعة الأغلفة والنشرات الداخلية للعقاقير ، وضبط بحوزتهم (سيارتين – الأدوات المستخدمة فى طباعة وصناعة الأغلفة والنشرات الداخلية - كمية من الأغلفة الفارغة والنشرات الداخلية للآدوية "مقلدة" – بعض الأدوية المقلدة – كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى صناعة الأدوية).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى فى التصنيع والإتجار فى الآدوية المقلدة والمغشوشة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .