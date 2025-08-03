التونسي أحمد الجوادي يتوج بذهبية ثانية في بطولة العالم للألعاب المائية

حقق النجم التونسي أحمد الجوادي ميداليته الذهبية الثانية في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة حاليا في سنغافورة بعد الفوز بسباق 1500 متر، اليوم الأحد.

وتفوق الجوادي على الألماني زفين شفارتس ليحقق ذهبية سباق 1500 متر بزمن قدره 14 دقيقة و41ر34 ثانية، بفارق 28ر1 ثانية عن شفارتس صاحب الفضية.

بينما حصل الأميركي بوبي فينك، على الميدالية البرونزية بفارق 2.19 ثانية عن البطل التونسي.

وكان الجوادي قد تأهل إلى الدور النهائي بعد أن تصدر التصفية الثالثة لسباق 1500 متر حرة، محققًا زمن وقدره 14:44.95 دقيقة، وهو الزمن الذي جعله يحتل المركز الثاني في الترتيب العام، خلف الألماني فلوريان ويلبروك.

وحقق أحمد الجوادي منذ أيام ذهبية منافسات سباق 800 متر حرة.

ويعد نسر قرطاج من السباحين الواعدين، حيث سبق له حصد الميدالية الذهبية لكأس العالم للسباحة 2024 في سباق 1500 متر، إلى جانب فوزه ببرونزية سباق 800 متر حرة في نفس البطولة.

وتشارك تونس في بطولة العالم للألعاب المائية بقائمة تضم 4 رياضيين هم: أحمد الجوادي، ومحمد ياسين بن عباس، وبلحسن بن ميلاد، وجميلة بولكباش.