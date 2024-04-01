ضبط 12 ألف قضية تسول خلال شهر واحد

قامت الأجهزة الأمنية بشن حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .
أسفرت جهودها خلال شهر (مارس 2024) عن ضبط عدد (12192) قضية تسول .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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قامت الأجهزة الأمنية بشن حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .
أسفرت جهودها خلال شهر (مارس 2024) عن ضبط عدد (12192) قضية تسول .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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