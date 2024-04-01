319 تمثالا .. عصابة آثار الجيزة المزيفة في قبضة الأمن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجري القطع الأثرية والمقلدة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (عامل ، جزار- مقيمين بدائرة مركز شرطة كرداسة).. بحيازة قطع يشتبه فى أثريتها داخل مسكن العامل.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما داخل المسكن المشار إليه ، وعثر بداخل مخزن كائن بالطابق الأرضى على (319 تمثالا مختلفي الأحجام والأشكال يشتبه فـى أثريتهم - 3 قطع جيرية).

بمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فـي النصب على المواطنين من خلال بيع قطع أثرية "مُقلدة" بإستخدام المضبوطات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.