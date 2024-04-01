ارتفاع في أسعار الذهب عالميا في ضوء تراجع الدولار

سجلت أسعار الذهب مستوى قياسياً مرتفعا مع بداية الربع الثاني من العام، لتواصل الارتفاع مدعومة بالاحتمالات المتزايدة لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وتصاعد التوترات الجيوسياسية بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي وفق ما ذكر موقع الشرق بلومبيرج.



قفز سعر الذهب إلى 2259.69 دولار للأونصة في وقت مبكر من يوم الاثنين، مرتفعاً بنسبة 1.3% عن إغلاق يوم الخميس، بعد تسجيله سلسلة من القمم السعرية في الجلسات الأخيرة.

تباطأ مؤشر التضخم الأساسي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، خلال فبراير، وفقاً لما أظهرته بيانات يوم الجمعة، عندما أغلق العديد من الأسواق.



وهذا يعزز الحجة الداعية إلى خفض تكاليف الاقتراض، على الرغم من اللهجة الحذرة للبنك المركزي الأميركي.