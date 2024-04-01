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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في السعودية.. تفاصيل

صدى البلد

اعلن الإعلامي محمد فاروق، تفاصيل إقامة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري، في المملكة العربية السعودية.

وكتب محمد فاروق، عبر حسابة بموقع “فيس بوك”: المباراة الأولى بين الزمالك والأهلي في السعودية ستقام على ملعب الأول بارك يوم 15 أبريل، بينما مواجهة الدور الثاني ستقام على ملعب الجوهرة المشعة يوم 25 يونيو.

ويستأنف الأهلي تدريباته الجماعية اليوم استعدادًا للمواجهة المهمة أما سيمبا التنزاني، التي ستقام يوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا.

قائمة غيابات الأهلي

حراس المرمى: محمد الشناوي ومحمود الزنفلي.

المدافعون: ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد.

لاعبو الوسط والهجوم: إمام عاشور، أليو ديانج، وسام أبو علي، كريم نيدفيد.

أسباب الغيابات

الإصابة: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، إمام عاشور، أليو ديانج، وسام أبو علي، كريم نيدفيد.

عدم القيد في القائمة الأفريقية: محمود الزنفلي، عمر كمال عبد الواحد.

القمة مباراة الاهلي و الزمالك تفاصيل مباراة القمة بين الاهلي والزمالك السعودية

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موعد مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في السعودية.. تفاصيل


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