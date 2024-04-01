بعد الهجوم على القنصلية.. اتصال عاجل بين وزيري خارجية سوريا وإيران |تفاصيل

أجري وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الاثنين، بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مقر القنصلية الإيرانية في دمشق وراح ضحيتها 6 أشخاص من ضمنهم نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وخلال الاتصال أعرب وزير الخارجية السوري، عن إدانة سوريا للهجوم الإسرائيلي الذي تعرض له مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وأكد المقداد خلال الاتصال، وقوف سوريا إلى جانب إيران إزاء ما تتعرض له من اعتداءات تعبر عن حالة الهستيريا التي يمر بها الاحتلال الإسرائيلي جراء فشله الذريع في حربه على الشعب الفلسطيني في غزة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن شكره وتقديره لنظيره السوري على مبادرته السريعة وذهابه لتفقد مقر القنصلية الإيرانية بدمشق، التي تمثل رسالة دعم قوية وتؤكد مرة أخرى وقوف سوريا وإيران معاً في وجه الهمجية الإسرائيلية التي تجاوزت كل الحدود.

وأدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم الاثنين، الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مقر القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق اليوم، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وقال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في تصريحات له من أمام القنصلية الإيرانية في دمشق: "ندين بقوة هذا الاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وأدى إلى استشهاد عدد من الأبرياء".