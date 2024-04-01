عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من سوريا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق

وزير الخارجية السوري
وزير الخارجية السوري

أدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم الاثنين، الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مقر القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق اليوم، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

 

وقال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في تصريحات له من أمام القنصلية الإيرانية في دمشق: "ندين بقوة هذا الاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وأدى إلى استشهاد عدد من الأبرياء".

 

وأضاف وزير الخارجية السوري، أن كيان الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع التأثير على العلاقات التي تربط بين إيران وسوريا.

 

وأعلن مصدر عسكري سوري، تفاصيل الغارة الإسرائيلية على العاصمة دمشق، والتي استهدفت بالتحديد مبنى القنصلية الإيرانية.

 

وحسب وكالة الأنباء السورية، قال مصدر عسكري إنه في حوالي الساعة 00 : 17 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وقد تصدت وسائل الدفاعات الجوية لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

 

وأضاف أن العدوان أدى إلى تدمير المبنى بأكمله واستشهاد وإصابة كل من بداخله ويجري العمل على انتشال جثامين الضحايا وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض.

أنباء عن مقـ.تل قيادي في فيلق القدس خلال غارة إسرائيلية على دمشق

تدمير كامل لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق بعد الغارة الإسرائيلية| فيديو

القنصلية الإيرانية الغارات الجوية الإسرائيلية وزارة الخارجية السورية دمشق القنصلية الإيرانية في دمشق فيصل المقداد وزير الخارجية السوري الاحتلال الاسرائيلي ايران سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك مع اقتراب العيد

2600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

نزلت 20 جنيهًا.. انخفاض حاد فى أسعار الدواجن قبل العيد بأيام

أولها 10 إبريل| مفاجأة في عدد أيام إجازة عيد الفطر.. العطلات الرسمية المتبقية

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء

بيان مفاجئ من الشركة.. إيسترن كومباني تصدم المدخنين بأسعار السجائر بجميع الأنواع

الحكومة تعلن انخفاض أسعار الدواجن والبيض

صاحبتي عرفتني على سكة الرجالة| تفاصيل اعترافات "منة" المتهمة في قضية اللواء اليمني

موضوعات متعلقة

سوريا تعلن تفاصيل الغارة الإسرائيلية على مبنى قنصلية إيران.. والمقداد يرد

عدوان إسرائيلي يستهدف حي المزة بدمشق.. ودفاعات سوريا تتصدى

سوريا.. مصرع وإصابة 31 شخصا إثر انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبي

سقوط طائرة تابعة للجيش الأمريكي في سوريا

أودت بحياة 44 شخصا .. روسيا تدين الغارات الإسرائيلية على سوريا

ترشيحاتنا

منتدى الدكتور نبيل صموئيل يناقش محاربة زواج الأطفال

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من إقامة مباراتي القمة في السعودية

أول تعليق من سوريا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق

شوقي علام: الرسول نهانا عن الكبر وأمرنا بالتعامل ببساطة مع سائر الناس

الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل.. اعرف وقتهما وعدد ركعاتهما

تعرف على ضيوف برنامج رامز جاب من الآخر بعد قليل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباية لافتة.. مي عمر تبهر المتابعين على إنستجرام

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل.. سعرها مفاجأة

بالأسود الجريء.. لاميتا فرنجية تشعل الـ سوشيال ميديا

شعر كنيش ولحية غريبة| صورة لمحمد هنيدي من المستشفى تكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

سوشي ودوناتس.. أغرب ما يوزع على الصائمين وقت الإفطار في المعادي

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

اﻟﻤﺰﻳﺪ