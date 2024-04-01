أول تعليق من سوريا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق

أدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم الاثنين، الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مقر القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق اليوم، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وقال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في تصريحات له من أمام القنصلية الإيرانية في دمشق: "ندين بقوة هذا الاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وأدى إلى استشهاد عدد من الأبرياء".

وأضاف وزير الخارجية السوري، أن كيان الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع التأثير على العلاقات التي تربط بين إيران وسوريا.

وأعلن مصدر عسكري سوري، تفاصيل الغارة الإسرائيلية على العاصمة دمشق، والتي استهدفت بالتحديد مبنى القنصلية الإيرانية.

وحسب وكالة الأنباء السورية، قال مصدر عسكري إنه في حوالي الساعة 00 : 17 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وقد تصدت وسائل الدفاعات الجوية لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأضاف أن العدوان أدى إلى تدمير المبنى بأكمله واستشهاد وإصابة كل من بداخله ويجري العمل على انتشال جثامين الضحايا وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض.