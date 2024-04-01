تدمير كامل لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق بعد الغارة الإسرائيلية| فيديو

وثقت مقاطع فيديو وصور متداولة انهيار كامل لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق بعد الغارة الإسرائيلية على بلدية المزة في العاصمة السورية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بمقتل محمد رضا زاهدي القيادي في فيلق القدس في سوريا ولبنان بالغارة الإسرائيلية على بلدية المزة بالعاصمة السورية دمشق.

ونقلت وكالة "رويترز" عن قناة "العالم" الإيرانية قولها إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مقر القنصلية ومنزل السفير الإيرانيين في دمشق.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن صواريخ إسرائيلية، استهدفت لليوم الثاني على التوالي، الأراضي السورية، حيث دمرت بناء ملحق بالسفارة الإيرانية ببلدية المزة بالعاصمة دمشق، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص كحصيلة أولية وسط معلومات مؤكدة عن استهداف شخصية قيادية إيرانية.