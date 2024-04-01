إعلام عبري: متظاهرون إسرائيليون يتجمعون خارج الكنيست مطالبين برحيل حكومة نتنياهو

بدأ المتظاهرون في إسرائيل التجمع لليلة الثانية للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة والإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو.

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن أعضاء من مجموعات احتجاجية مختلفة يحتشدون في شارع كابلان في القدس المحتلة، بينما يتجه المتظاهرون نحو الكنيست لليلة الثانية من مظاهرة احتجاجية تستمر أربعة أيام للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة.

أفادت الصحيفة الإسرائيلية أن المتظاهرين يوزعون ملصقات تطالب الحكومة بـ "الخروج!" بينما يلوح المتظاهرون بالأعلام الإسرائيلية، أو يطلقون الصفارات، أو يقرعون إيقاعات الطبول، ونصبت مئات الخيام في الشارع، أمام المسرح الرئيسي خارج الكنيست.

ويشيد الناس بمئات المتطوعين المشاركين في تنظيم الاحتجاج الذي يستمر أربعة أيام.

وقال أحد المنظمين: "لم يذهب الاحتجاج إلى أي مكان"، داعياً الحكومة إلى تحديد موعد للانتخابات في عام 2024.

وردد شعار "الانتخابات الآن!" "، ورددها الجمهور، "نحن لن نذهب إلى أي مكان، ونوه إلى أنه اليوم الأول من شهر أبريل – يوم كذبة أبريل – ليس خاصًا بالإسرائيليين الذين لديهم حكومة تكذب عليهم 365 يومًا في السنة.

وتأتي هذه التظاهرات بسبب فشل حكومة الاحتلال في إعادة الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة على الرغم من مرور ستة أشهر على العدوان الذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي.