عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: متظاهرون إسرائيليون يتجمعون خارج الكنيست مطالبين برحيل حكومة نتنياهو

مظاهرات في إسرائيل
مظاهرات في إسرائيل

بدأ المتظاهرون في إسرائيل التجمع لليلة الثانية للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة والإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو.

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن أعضاء من مجموعات احتجاجية مختلفة يحتشدون في شارع كابلان في القدس المحتلة، بينما يتجه المتظاهرون نحو الكنيست لليلة الثانية من مظاهرة احتجاجية تستمر أربعة أيام للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة.

أفادت الصحيفة الإسرائيلية أن المتظاهرين يوزعون ملصقات تطالب الحكومة بـ "الخروج!" بينما يلوح المتظاهرون بالأعلام الإسرائيلية، أو يطلقون الصفارات، أو يقرعون إيقاعات الطبول، ونصبت مئات الخيام في الشارع، أمام المسرح الرئيسي خارج الكنيست.

ويشيد الناس بمئات المتطوعين المشاركين في تنظيم الاحتجاج الذي يستمر أربعة أيام.

وقال أحد المنظمين: "لم يذهب الاحتجاج إلى أي مكان"، داعياً الحكومة إلى تحديد موعد للانتخابات في عام 2024.

وردد شعار "الانتخابات الآن!" "، ورددها الجمهور، "نحن لن نذهب إلى أي مكان، ونوه إلى أنه اليوم الأول من شهر أبريل – يوم كذبة أبريل – ليس خاصًا بالإسرائيليين الذين لديهم حكومة تكذب عليهم 365 يومًا في السنة.

وتأتي هذه التظاهرات بسبب فشل حكومة الاحتلال في إعادة الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة على الرغم من مرور ستة أشهر على العدوان الذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي.

متظاهرون إسرائيليون متظاهرون إسرائيليون يتجمعون خارج الكنيست رحيل حكومة نتنياهو حكومة نتنياهو انتخابات مبكرة الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك مع اقتراب العيد

نزلت 20 جنيهًا.. انخفاض حاد فى أسعار الدواجن قبل العيد بأيام

للقطاعين العام والخاص .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 في مصر

أولها 10 إبريل| مفاجأة في عدد أيام إجازة عيد الفطر.. العطلات الرسمية المتبقية

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء

بيان مفاجئ من الشركة.. إيسترن كومباني تصدم المدخنين بأسعار السجائر بجميع الأنواع

الحكومة تعلن انخفاض أسعار الدواجن والبيض

صاحبتي عرفتني على سكة الرجالة| تفاصيل اعترافات "منة" المتهمة في قضية اللواء اليمني

ترشيحاتنا

لعلها ليلة القدر|صلاة العشاء والتراويح في الليلة الثالثة والعشرين من رمضان بالحرمين

حبيب غلوم: «نا سي السيد في البيت.. محدش بيسألني أنت فين»

ضخمة| ياسر إدريس يكشف عن حجم مكافأة الفائزة بذهبية بالأولمبياد

قيام الليل .. وقته ودعاؤه وكيفية إحيائه وعدد ركعات صلاة التهجد

ليست القنصلية الإيرانية واستهدفت قياديا خطيرا.. مفاجأة في الهجوم الإسرائيلي بدمشق

رعب شديد من آية سماحة وهاجر السراج بعد رؤية نعام رامز جلال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباية لافتة.. مي عمر تبهر المتابعين على إنستجرام

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل.. سعرها مفاجأة

بالأسود الجريء.. لاميتا فرنجية تشعل الـ سوشيال ميديا

شعر كنيش ولحية غريبة| صورة لمحمد هنيدي من المستشفى تكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

سوشي ودوناتس.. أغرب ما يوزع على الصائمين وقت الإفطار في المعادي

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

اﻟﻤﺰﻳﺪ