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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ماجدة موريس: غادة عبدالرازق وميرنا نور الدين وصابرين وبسمة نجمات دراما رمضان

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

كشفت الناقدة ماجدة موريس عن رأيك فى العنصر النسائى بدراما رمضان هذا العام والذى لفت الانتباه بقوة وسط منافسة شرسة.

وقالت ماجدة موريس فى تصريح لصدى البلد: غادة عبد الرازق فى مسلسل "صيد العقارب" تقدم دورا استثنائيا، وخاصة أن الشخصية تحتوى على عديد من التحولات الفنية، وبرعت فى تقديمها بشكل جيد.

وأضافت ماجدة موريس : ميرنا نور الدين فى مسلسل الحشاشين يعتبر هذا الدور بمثابة نقلة نوعية لها او بداية انطلاقه جديدة لها حيث قدمت الشخصية بشكل جيد واستطاعت أن تعبر عن المرأة التى غدر بها زوجها بشكل مميز.

وأما عن صابرين وبسمة فى مسلسل "مسار إجبارى" أوضحت ماجدة موريس : ان كل منهما أدى دوره على أكمل وجه واستطاعا أن يقدم أدوار الأم بكل سلسة ويسر وأرى أن هذا العمل يعتمد على الجماعية أكثر.

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

الناقدة ماجدة موريس صيد العقارب غادة عبد الرازق ماجدة موريس مسلسل الحشاشين مسلسل مسار اجباري مسلسل صيد العقارب ميرنا نور الدين

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