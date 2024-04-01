عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوات الحصول على شهادة التخرج بكلية الحقوق 

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس عددا من التعليمات للطلاب المقبلين على التخرج لتجنب وجود أي أخطاء قد تؤخر تخرجهم.

وأوضحت كلية الحقوق عبر صفحتها الرسمية أنه يرجي مراجعة شئون الطلبة بالكلية للتدقيق علي مايلي :

1_التزام الطالب بمحو أمية عدد أربعة من أفراد المجتمع 

2_التزام الطالب بعمل معادلة لمن لم يدرس اللغة الفرنسية في الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة 

3_ التزام الطالب بأداء التربية العسكرية 

4_التزام الطالب بأداء المحكمة التدريبيبة

5_التزام الطالب بأداء الحاسب الالي 

6_التزام الطالب بدفع المصروفات الدراسية المقررة 

وأشارت كلية الحقوق الي أنه في حال الطالب لبعض أو لجميع الالتزامات السابقة فإنه يتعين عليه مراجعة شئون الطلاب للتأكد من تسجيل ذلك في ملفه .

ووسط أجواء مبهجة وتحت رعاية ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس  بدأت  فعاليات الدورة الرمضانية  لكرة القدم الخماسية وتنس الطاولة والتي ينظمها اتحاد طلاب جامعة عين شمس بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر وذلك على ملعب المدينة الجامعية لعدد ٢٥٦ فريق من طلاب مختلف كليات الجامعة  بنظام خروج المغلوب  .

ويشارك في فعاليات كأس تنس الطاولة   ٣٢ طالبا ،   ٣٢ طالبة.
على ان يتم منح المراكز الثلاثة الأولى جوائز مالية وميداليات كالآتي :

- مسابقة كرة القدم الخماسي :
(المركز الأول ٩٦٠٠ جنيه  - المركز الثاني ٨٠٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٤٠٠ جنيه ).

- مسابقة تنس طاولة طلبة:
( المركز الأول ١٠٠٠ جنيه - المركز الثاني ٨٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٠٠ جنيه ).

- مسابقة تنس طاولة طالبات:
( المركز الأول ١٠٠٠ جنيه - المركز الثاني ٨٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٠٠ جنيه ).

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حفل تنصيب السيسي رئيسًا لمصر لفترة ثالثة.. إليك التفاصيل

متأثرين بجروحهم.. وفاة جميع مصابي حادث كلية علوم بورسعيد وضبط الجاني| تفاصيل

" جولدمان ساكس" يتوقع استمرار ارتفاع سعر الجنيه المصري وانخفاض التضخم

للقطاعين العام والخاص .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 في مصر

بيان مفاجئ من الشركة.. إيسترن كومباني تصدم المدخنين بأسعار السجائر بجميع الأنواع

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء

أولها 10 إبريل| مفاجأة في عدد أيام إجازة عيد الفطر.. العطلات الرسمية المتبقية

الحكومة تعلن انخفاض أسعار الدواجن والبيض

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على مناطق متفرقة ونشاط رياح بعدة محافظات

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين.. اعرف عيار 21 بكام| فيديو

أحمد حسن يعلن مفاجأة سارة قبل مواجهة الأهلي تنزانيا بدوري أبطال إفريقيا

لتجنب الغرامة.. مايكروسوفت تتخذ قرارًا صعبًا بشأن تطبيق Teams 

البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة يعلن فتح باب التسجيل لدفعة جديدة

راح ومعاه السر.. انقضاء الدعوى في اتهام عامل بهتك عرض فتاتي البساتين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايز شقة إسكان اجتماعي.. شوف الشروط والأماكن وطريقة التسجيل والأوراق المطلوبة

مسلسل جودر الحلقة 6.. ياسر جلال يخدع نور ويقـ.تلها

عباية لافتة.. مي عمر تبهر المتابعين على إنستجرام

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل.. سعرها مفاجأة

فيديو

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

تحدى الخبراء الأجانب في قناة السويس وتنبأ بوفاته.. قصة أحمد عزت بعد رحيله

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ