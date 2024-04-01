خطوات الحصول على شهادة التخرج بكلية الحقوق 

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس عددا من التعليمات للطلاب المقبلين على التخرج لتجنب وجود أي أخطاء قد تؤخر تخرجهم.

وأوضحت كلية الحقوق عبر صفحتها الرسمية أنه يرجي مراجعة شئون الطلبة بالكلية للتدقيق علي مايلي :

1_التزام الطالب بمحو أمية عدد أربعة من أفراد المجتمع

2_التزام الطالب بعمل معادلة لمن لم يدرس اللغة الفرنسية في الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة

3_ التزام الطالب بأداء التربية العسكرية

4_التزام الطالب بأداء المحكمة التدريبيبة

5_التزام الطالب بأداء الحاسب الالي

6_التزام الطالب بدفع المصروفات الدراسية المقررة

وأشارت كلية الحقوق الي أنه في حال الطالب لبعض أو لجميع الالتزامات السابقة فإنه يتعين عليه مراجعة شئون الطلاب للتأكد من تسجيل ذلك في ملفه .

ووسط أجواء مبهجة وتحت رعاية ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس بدأت فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية وتنس الطاولة والتي ينظمها اتحاد طلاب جامعة عين شمس بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر وذلك على ملعب المدينة الجامعية لعدد ٢٥٦ فريق من طلاب مختلف كليات الجامعة بنظام خروج المغلوب .

ويشارك في فعاليات كأس تنس الطاولة ٣٢ طالبا ، ٣٢ طالبة.

على ان يتم منح المراكز الثلاثة الأولى جوائز مالية وميداليات كالآتي :

- مسابقة كرة القدم الخماسي :

(المركز الأول ٩٦٠٠ جنيه - المركز الثاني ٨٠٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٤٠٠ جنيه ).

- مسابقة تنس طاولة طلبة:

( المركز الأول ١٠٠٠ جنيه - المركز الثاني ٨٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٠٠ جنيه ).

- مسابقة تنس طاولة طالبات:

( المركز الأول ١٠٠٠ جنيه - المركز الثاني ٨٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٠٠ جنيه ).