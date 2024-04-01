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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شاهد.. الصور الأولى من كواليس تصوير فيلم "شقو"

عمرو يوسف فيلم شقو
عمرو يوسف فيلم شقو

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم شقو للنجم عمرو يوسف الصور الأولى من العمل، والتي جمعته مع الأبطال ومع مخرج العمل كريم السبكي.

الفيلم الان في مراحله النهائية تمهيدا لعرضه في سباق عيد الفطر المبارك وكان الإعلان التشويقي للعمل قد حقق مشاهدات تجاوزت ال ١٠ مليون مشاهدة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة منذ طرحه.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم شقو قد طرحت  الإعلان الرسمي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي و الذي أبرز مشاهد الأكشن التي يقدمها بطله عمرو يوسف ومعه النجم محمد ممدوح و ظهرت النجمة دينا الشربيني في مشاهد رومانسية تعكس العلاقة التي تربطها بشقو في أحداث الفيلم و ظهرت امينة خليل في دور راقصة وهي المرة الأولى التي تقدمها  وظهرت النجمة الكبيرة يسرا بلوك مختلف تماما عما اعتاده منها الجمهور وبصحبتها ثعابين.

وكان النجم احمد فهمي ضيف شرف الفيلم هو المفاجئة التي يقدمها الفيلم للجماهير .

شقو يلعب بطولته النجم عمرو يوسف وينافس به في موسم عيد الفطر المبارك ، ويشارك في بطولته النجوم محمد ممدوح  ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا.

الفيلم من تأليف وسام صبري و يخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وسيتم طرحه في مصر في العيد  والدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.

فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
فيلم شقو
النجمة دينا الشربيني دينا الشربيني كريم السبكي محمد ممدوح الفنان عمرو يوسف

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