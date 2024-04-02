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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم إمام: الزمالك لم يحسم التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية

حازم إمام
حازم إمام

أكد حازم إمام الصغير لاعب الزمالك السابق، أن فريقه لم يضمن التأهل لبعد لنصف نهائي الكونفدرالية، رغم فوزه ذهابا على مودرن فيوتشر خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف.

قال حازم إمام في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، لا بد وأن يخوض الأبيض مباراة الإياب بدوافع جديدة لتأكيد التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية والتقدم خطوة نحو حصد اللقب الأفريقي.

وأضاف إمام، الزمالك لم يظهر بالمستوى المعروف عنه في شوط المباراة الأول أمام فيوتشر، ولكنه تحسن في الشوط الثاني مع التغييرات الفنية التي أجراها البرتغالي جوزيه جوميز، مشددًا على أن حمزة المثلوثي في نهاية الشوط الأول جاء في توقيت مثالي في طريق العودة للمباراة وتحقيق الفوز.

وتابع، عمر جابر يقدم مستويات فنية مميزة منذ الموسم الماضي، ولكن هناك بعض الصفحات على السوشيال ميديا تحاملت عليه في بعض الأوقات، وأرى أنه الأفضل في الزمالك بالموسم ويستحق التواجد بمنتخب مصر.

وأتم حازم إمام تصريحاته قائلًا، جمهور الزمالك له مفعول السحر دائمًا في مساندة فريقه، وأتمنى تواجدهم بأكبر عدد مُمكن في مباراة مودرن فيوتشر بموقعة الإياب لتأكيد التأهل.

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