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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صيد العقارب الحلقة 22.. اختفاء سامح الغول

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل "صيد العقارب" بتذكر الدكتورة عايدة، التي تقوم بدورها الفنانة غادة عبد الرازق، لوصية الطبيب لها بالاهتمام بصحتها لتجنب حدوث إجهاض مثلما حدث في الماضي.


 

وفي الوقت نفسه ينفعل الحاج إسماعيل الغول بعد اتصاله بمعتز الذي أخبره أنه زار سامح ولم يجده في المكان المعتاد.


 

ويذهب إسماعيل الغول طريقه إلى منزل عائلة حسن ضرغام وهو يحمل سلاحه وتتصل زوجته سميحة بمعتز وتطلب منه الحضور فورًا.


 

ومن ناحية أخرى، يقوم الضابط حسام العطار بزيارة منزل الحاج حسن ضرغام لمناقشة اختفاء سامح الغول وبعد التفكير الطويل يخبرحسام الجميع برأيه بأن سامح الغول لم يهرب بل خرج لشراء المخدرات بسبب إدمانه عليها ويتوصل الجميع لاتفاق حول هذا الرأي.

وتعرض قناة cbc مسلسل صيد العقارب، فى الساعة السابعة والنصف مساءً والإعادة الأولى 2:15 فجرًا والإعادة الثانية 1:45 ظهرًا.

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "سم العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية  برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.

الفنانة غادة عبد الرازق غادة عبد الرازق مسلسل صيد العقارب

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