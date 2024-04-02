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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خالد جلال يشهد ختام ليالى "هل هلالك 8".. وفرقة "رضـا" تبهر الجمهور

صدى البلد

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، ختام فعاليات النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، الذى نظمه القطاع لمدة ١٥ ليلة عرض، وذلك أمس الاثنين، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

حيث أحيا البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، الليلة الختامية لبرنامج هل هلالك ٨، بعدد من الفقرات الفنية المميزة لفرقة رضا للفنون الشعبية، التى تعد من روائع رائد الاستعراضات الشعبية الفنان محمود رضا، وعلى أنغام الموسيقار على إسماعيل .

وتضمنت الفقرات الفنية التى قدمتها فرقة رضا للفنون الشعبية بقيادة الفنانة إيناس عبد العزيز، مجموعة من الاستعراضات التى أشتهرت بها الفرقة طوال تاريخها الفنى، منها "الأقصر بلادنا، اسكندرانى، الحجالة، سماح النوبة، ميلدا، التنورة، موشح عجبا لغزال، النوبة"، وقد حازت على إعجاب الجمهور وتفاعل معها . 

كما شارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك لمدة ١٥ ليلة عرض هى فترة إقامة برنامج هل هلالك .

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، تضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وأيضا يوميا طوال فترة إقامة البرنامج  .

يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية .

البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية البيت الفني للفنون الشعبية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني

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