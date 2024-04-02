اليوم .. أحمد مالك ضيف أنس بوخش فى برنامج AB Talks

يحل الفنان أحمد مالك اليوم ضيفا على الإعلامى أنس بوخس فى برنامج AB Talks ، عبر قناته بموقع يوتيوب.

وقع الفنان أحمد مالك، والفنانة هدى المفتي، ضحايا برنامج مقالب رامز جلال، رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،

وعلق الفنان أحمد مالك، على إمكانية تجسيد دور صعيدي مرة أخرى، قائلا: "ممكن أعمل صعيدي تاني بعد نسل الأغراب"، ليرد الفنان رامز جلال قائلا: "دي تبقى كارثة سودة".

وكشف الفنان أحمد مالك، حقيقة غيرته من الفنان أحمد داش، قائلا: "أنا مبسوط لأحمد داش على اللي وصل له".

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.



وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.