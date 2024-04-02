العاهل الأردني يؤكد على ضرورة حماية المنظمات الإنسانية في غزة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة حماية المنظمات الإنسانية في غزة وتمكينها من إيصال المساعدات الحيوية.

وغرد العاهل الأردني عبر منصة “X” :”تعازينا الحارة لمنظمة ورلد سنترال كيتشن (المطبخ المركزي العالمي) ( ورئيسها) خوسيه أندريس بمقتل أعضاء من فريقها خلال إيصالهم مساعدات غذائية عاجلة لأهل غزة”.



وقال :”نقدر تضحياتكم وإنسانيتكم. يجب حماية المنظمات الإنسانية في غزة وتمكينها من إيصال المساعدات الحيوية للأشقاء في القطاع”.



وكانت منظمة الإغاثة الإسبانية أعلنت أن سبعة أشخاص من موظفيها لقوا حتفهم في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة أمس الاثنين.



وقالت المنظمة ، في بيان صحفي لها ، إن القتلى السبعة هم من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة، والأراضي الفلسطينية، ومن بينهم مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية ، مشيرة إلى أنها أوقفت على الفور عملياتها في المنطقة.