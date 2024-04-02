عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لعيد الفطر.. منع الإجازات وتشكيل لجان لمتابعة الأسواق في جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء خلال افتتاح معرض اهلا بالعيد

قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء منع اجازات القيادات المحلية خلال إجازة عيد الفطر المبارك وتشكيل لجان لمتابعة الأسواق والمحلات للاطمئنان علي توفر السلع التموينية ومراقبة الاسعار .
 

وشدد فودة علي تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الطرق  المؤدية لجنوب سيناء لاستقبال القادمين لقضاء عطلة عيد الفطر في منتجعات جنوب سيناء .


جاء ذلك خلال ترأس  اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مؤتمر المتابعة الاول لشهر ابريل ، والذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية، وإدارات الديوان العام، ومديري شركات الكهرباء، والمياه، والشركات المنفذة والجهات المشرفة علي المشروعات.

و بحث المحافظ خلال المؤتمر استعدادات المدن ومديريات الخدمات بالمحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك وتم إصدار التعليمات الدورية الخاصة بتلك الاستعدادات ومسئولية كل جهة ومديرية.
 

قرر المحافظ خلال المؤتمر تشكيل لجان مصغرة للمرور علي الأسواق بكافة المدن لضمان توافر السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية والمحال التجارية والتأكيد علي الرقابة الدورية وعدم استغلال للمواطنين.
تم خلال المؤتمر ايضا عرض الموقف التنفيذي لمسجد المنشية بمدينة طور سيناء،وكذا عرض الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع الأديان مسجد وكنيسة بمنطقة نبق   بمدينة شرم الشيخ

 

كما اكد المحافظ خلال المؤتمر علي ضرورة تسهيل اجراءات تراخيص دور المسنين علي مستوى مدن المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

كما تم مناقشة مقترحات استغلال مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ القديم بمنطقة الهضبة بشرم الشيخ.

فودة

FB_IMG_1712051829759
FB_IMG_1712051829759
FB_IMG_1712051820294
FB_IMG_1712051820294
FB_IMG_1712056782958
FB_IMG_1712056782958
جنوب سيناء استعداد عيد الفطر منع الاجازات فودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تطبيق قرار الحكومة اليوم.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

تنبأ بموته ثم أنهى حياته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

لحظة تاريخية.. انتصار السيسي تشهد تنصيب الرئيس لولاية جديدة

عاشرها معاشرة الأزواج.. ننشر شهادة معاون المباحث في خداع سائق لقاصر

لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات

حادثة الشروق تتكرر| فتاة تلقي بنفسها بعد محاولة اختطافها.. وعائلتها تكشف التفاصيل

موضوعات متعلقة

كعك وملابس بأسعار مخفضة.. محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض "أهلا بالعيد" بالطور

محافظ جنوب سيناء يبحث مع مدير الخطوط الجوية السعودية بشرم الشيخ زيادة السياحة العربية

ترشيحاتنا

دعاء 23 رمضان للرزق وصلاح الحال.. ردده قبل المغرب بدقائق

أبو العينين: خطاب الرئيس السيسي تاريخي.. وكاشف لخطة الدولة المستقبلية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يهاجم نتنياهو : يضحي بأبنائنا

حادث خطير.. جيش الاحتلال يقدم التعازي بعد غارته على موظفي الإغاثة في غزة

تعهدات جديدة للمصريين.. كلمة تاريخية للرئيس السيسي بعد أداء اليمين الدستورية.. فماذا قال؟

رئيس مجلس النواب للسيسي: نعاهدكم على دعم البناء والتنمية بكل إخلاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمنع الشك في العلاقات.. اتبع هذه النصائح

تنبأ بموته ثم أنهى حياته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

يحيي الفخراني لـ صدى البلد: إسرائيل تهدف لإزاحة مواطني غزة والرئيس السيسي حسم الأمر|حوار

كيف يمكنني تشجيع طفلي على ممارسة فن الاعتذار الصادق في حياته اليومية؟

فيديو

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

تحدى الخبراء الأجانب في قناة السويس وتنبأ بوفاته.. قصة أحمد عزت بعد رحيله

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ