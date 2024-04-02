استعدادا لعيد الفطر.. منع الإجازات وتشكيل لجان لمتابعة الأسواق في جنوب سيناء

قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء منع اجازات القيادات المحلية خلال إجازة عيد الفطر المبارك وتشكيل لجان لمتابعة الأسواق والمحلات للاطمئنان علي توفر السلع التموينية ومراقبة الاسعار .



وشدد فودة علي تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الطرق المؤدية لجنوب سيناء لاستقبال القادمين لقضاء عطلة عيد الفطر في منتجعات جنوب سيناء .



جاء ذلك خلال ترأس اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مؤتمر المتابعة الاول لشهر ابريل ، والذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية، وإدارات الديوان العام، ومديري شركات الكهرباء، والمياه، والشركات المنفذة والجهات المشرفة علي المشروعات.

و بحث المحافظ خلال المؤتمر استعدادات المدن ومديريات الخدمات بالمحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك وتم إصدار التعليمات الدورية الخاصة بتلك الاستعدادات ومسئولية كل جهة ومديرية.



قرر المحافظ خلال المؤتمر تشكيل لجان مصغرة للمرور علي الأسواق بكافة المدن لضمان توافر السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية والمحال التجارية والتأكيد علي الرقابة الدورية وعدم استغلال للمواطنين.

تم خلال المؤتمر ايضا عرض الموقف التنفيذي لمسجد المنشية بمدينة طور سيناء،وكذا عرض الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع الأديان مسجد وكنيسة بمنطقة نبق بمدينة شرم الشيخ

كما اكد المحافظ خلال المؤتمر علي ضرورة تسهيل اجراءات تراخيص دور المسنين علي مستوى مدن المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

كما تم مناقشة مقترحات استغلال مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ القديم بمنطقة الهضبة بشرم الشيخ.

فودة

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