إحالة عراقي يتزعم عصابة تنتحل صفة ضباط شرطة للجنايات.. تفاصيل

أحال المحامي العام الأول لنيابة شمال القاهرة الكلية طالب عراقي بكلية الصيدلة و٧ آخرين لمحكمة الجنايات لاتهامه بتزعم وتكوين تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة للاستيلاء علي أموال للمواطنين

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين سرقوا ليلا وبالطريق العام المبلغ المالي والهاتفين النقالين المملوكين لمواطن عراقي مقيم في مصر بطريق الاكراه الواقع عليه بأن استدرجه المتهم الأول تحايلا الى حيث انتظره باقي المتهمين، وما أن لا ح لهم حتى اتصفوا كذبا بصفة رجال الشرطة وألقوا القبض عليه ثم اقتادوه عنوة الى سيارة قادها الثاني وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه والفرار بالمسروقات.



وقبضوا على المجني عليه بدون أمر أحد الحكام، وقد حصل القبض باستخدام صفة كاذبة على النحو المبين بالتحقيقات كما أن المتهم الخامس أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر (هيروين) في غـير الأحوال المصرح بها وأحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر (حشيش) في حوال المصرح بها قانونا