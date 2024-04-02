عدا حاملي بطاقات الإقامة..الداخلية تطالب الأجانب في مصر بسرعة التوجه للجوازات لتسجيل بياناتهم

أعلنت وزارة الداخلية، أنه تم تكليف جميع الاجانب ( عدا حاملي بطاقات الإقامة) بما في ذلك المعفون من تراخيص الإقامة بالتوجه الى ( الادارة العامة للجوازات والهجرة الجنسية) لتسجيل بياناتهم واستخراج بطاقات صالحة لهم.

وأكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير تعامل الاجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولة من خلال بطاقات الاقامة الصادرة لهم بما يضمن حصولهم على جميع الخدمات التى تقدمها الدولة.

كما نبهت على أنه لن يتم التعامل من جانب كافة مؤسسات الدولة عقب انتهاء المهلة المحددة لتلك الإجراءات مع الأجانب غير حاملي بطاقات الإقامة.