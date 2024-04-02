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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على موعد ومكان عزاء والد الملحن محمد يحيى

الملحن محمد يحيي
الملحن محمد يحيي

تستقبل أسرة والد الملحن محمد يحيى، العزاء من أصدقاء ومحبي الراحل، غدا الأربعاء، في مسجد الشرطة التجمع الأول، في قاعة الروضة والكوثر، من الساعة الثامنة مساء.

وقد أعلن الملحن محمد يحيي وفاة والده منذ قليل، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، البقاء لله والدي المهندس يحيى عيد عبد المجيد في ذمة الله، ربنا يرحمك ويغفرلك أسالكم الدعاء.

ويتعاون الملحن محمد يحيي لأول مرة في تلحين أغنية لبنانية مع النجمة إليسا بعد نجاحهم في عدد من الأغاني باللهجة المصرية، حيث انتهت من تسجيل أغنية تتر المسلسل اللبناني "ع أمل" بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، والأغنية من كلمات مازن ضاهر وتوزيع عمر صباغ .

وقال الملحن محمد يحيي في تصريحات صحفية أنه سعيد بالتعاون لأول مرة مع إليسا في لحن أغنية لبنانية ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، مشيرا أنه دائما يوجد كيميا بينهم ويقدم معها أحلى ألحانه وتحمل الأغنية عدد من المفاجآت .

وتعاون الملحن محمد يحيى مع إليسا في عدد من الأغانى الناجحة، والتي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور منها العقد وهنغني كمان وكمان وإلى كل اللى بيحبونى ومكتوبة ليك وأسعد واحدة وغيرها .

وكانت آخر أغانى محمد يحيي مع اليسا أغنية "العقد" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، في وتوزيع جلال حمداوي، وتقول كلماتها : بالعقد ده.. عقدتني.. والسلسلة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. اسمك مكتوب عليه.. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه.. خد اللي ليك ونفضها.. وعد اللي بيقول كلمة يطلع قدها.. مش بأنت جايب لي إيه.. وأي واحدة اسألها ده أكيد ردها .

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