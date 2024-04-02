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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادي بـ"حماة الوطن": خطاب الرئيس أمام النواب خارطة طريق لتحديات الجمهورية الجديدة

عصام الرتمي القيادي
عصام الرتمي القيادي بحزب حماة الوطن

هنأ عصام الرتمي القيادي بحزب حماة الوطن  مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد  الرئيس السيسي بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، مؤكدًا أن الولاية الجديدة للرئيس تتزامن مع تحديات كبيرة تمر بها الدولة المصرية والمنطقة المحيطة، فبينما تواجه مصر تحديات على المستوى الاقتصادي نتيجة الصراعات المحيطة، تتعاظم مخاطر الصراعات على كافة المحاور الاستراتيجية.

 

وأضاف – في تصريحات اليوم -  أن رؤية الرئيس السيسي خلال الفترة الرئاسية الجديدة شاملة وخارطة طريق لتحديات الجمهورية الجديدة  وتحقق تطلعات الشعب المصري في تحيق النمو الاقتصادي الذي يوفر حياة كريمة لكل المصريين، مشيرًا إلى أن تلك التحديات أثبتت صحة اختيار المصريين للرئيس السيسي كونه الأجدر على التعامل مع تلك المخاطر التي عصفت باستقرار العديد من الدول.

 

وأكد أن الجميع على ثقة من أن مصر سوف تتخطى مع الرئيس السيسي في ولايته الجديدة كافة التحديات والمخاطر المحدقة بها، مشددًا على ضرورة أن يواصل الشعب المصري دعمه للقيادة السياسية.

 

وأشار إلى أن الشعب المصري سيجني ثمار خطط الإصلاح الاقتصادي في الولاية الجديدة للرئيس السيسي، مؤكدًا أن اهتمام الرئيس بتمكين القطاع الخاص سيساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي وزيادة الحصيلة الدولارية. 

عصام الرتمي حماه الوطن الحصيلة الدولارية السيسي الجمهورية الجديدة

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