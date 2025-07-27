كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال عبد الناصر محمد :"لاعبو الزمالك رجال أوفياء ومخلصون جدًّا لناديهم، ولم يخرج أي لاعب عن النص طوال فترة المعسكر".



قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد بعد ختام معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الاثنين المقبل، في إطار إعداد الفريق للموسم الجديد.

وكان الفريق خاض ثلاث وديات في معسكره المغلق، فاز على رع ودياً بهدف دون رد ، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، وخسر المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة بالأمس.