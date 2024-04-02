غرفة صناعة الحبوب: كلمة الرئيس السيسى بحفل التنصيب حملت رسائل طمأنة للعمال

هنأ عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالولاية الرئاسية الجديدة، التى انطلقت اليوم من العاصمة الإدارية الجديدة، عقب الثقة المستحقة من شعب مصر، لافتا الى ان كلمة الرئيس خلال حفل تنصيبه اليوم بالعاصمة الإدارية، حملت الكثير من رسائل الطمأنة للمواطنين بشكل عام وأيضا العمال.

ونوه بأن الرئيس السيسى تطرق الى دعم شبكات الحماية الاجتماعية والتوسع في مبادرات حياة كريمة و تكافل وكرامة وهي مبادرات تهم قطاع عريض من العمالة، وخاصة العمالة غير المنتظمة التي ستستفيد بشكل كبير كذلك دعم التعليم والصحة، بجانب تبني استراتيجيات تعظم من قدرات مصر الإقتصادية، واستمرار التنمية العمرانية فى جميع ربوع الوطن، ومواصلة الحوار الوطني وتنفيذ توصياته

وأضاف عبد الغفار السلامونى ، أن التاريخ سيظل شاهدا على دور الرئيس السيسي في حماية الوطن والدفاع عن هويته ووحدته الوطنية والعبور به في مرحلة فارقة من تاريخه إلى بر الأمان، لافتا الى ان تولى الرئيس ولاية جديدة يأتي لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية التي حدثت على مدار الـ 10 سنوات الماضية.

وأشاد بتوجه الرئيس السيسي نحو توطين الصناعة المحلية الاهتمام الأكبر خلال المرحلة القادمة، بما يستتبعه ذلك من زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع المبادرات الصناعية التي تساعد علي زيادة الصادرات ومن ثم المتحصلات من العملة الأجنبية وهو ما نجحت فيه الدولة على مدار الـ 10 سنوات الماضية بتوجيهات القيادة السياسية من حيث التوسع في الرقعة الزراعية وإنشاء المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات الأمر الذى يعود بالنفع على المواطنين

وأشار عبد الغفار السلامونى الى ان خطاب الرئيس اليوم كشف التحديات التي تواجه الدولة المصرية وملامح المرحلة المقبلة في ظل دعم الدولة الأسر الأولى بالرعاية وإعطاء ملف التنمية الصناعية اهتماما كبيرا من أجل استكمال مسيرة الإنجازات وتكشف أيضا مدى إصرار الرئيس علي التغلب أي عقبات نحو بناء الجمهورية الجديدة وأيضا الحفاظ علي وحدة الوطن وسلامة أراضيه من أي مخاطر خارجية أو داخلية.