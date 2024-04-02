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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحرية المصري مهنئا الرئيس بالولاية الجديدة: بداية نحو تحقيق المزيد من الإنجازات

حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري

وجه رجاء عطية أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأدائه حلف اليمين الدستورية لولاية جديدة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، مشيرا إلى أن الـ6 سنوات القادمة ستكون عنوانا جديدا للعبور للجمهورية الجديدة، وبداية نحو تحقيق المزيد والمزيد من الانجازات واستكمال حزمة المشروعات القومية العملاقة، والمضي معا نحو العبور لمستقبل أفضل ومساحة يتقاسم فيها الجميع المسئولية من أجل صنع مجد هذا الوطن، وتحقيق الازدهار والتنمية.

وأكد عطية، في بيان له، أن هناك العديد من المهمات الصعبة أمام الرئيس السيسي في الولاية الجديدة، وتحديات متصاعدة على الصعيد العربي والدولي، والتي ذكرها سيادته خلال كلمته عقب حلفه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، أولها استمرار حمل لواء الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء، تنفيذا لالتزامات مصر تجاه أشقائها وتجاه رؤيتها المتواصلة نحو تعزيز سبل السلام في المنطقة.

ولفت إلى أن تطرق الرئيس للحوار الوطني وأهميته نقطة هامة تعطي دفعة قوية لاستمرار نهج الحوار كحالة تفاعلية مستمرة من أجل الوصول لتوصيات يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية.

رجاء عطية حزب الحرية المصرى عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية مجلس النواب

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