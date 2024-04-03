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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

عاوزين مني إيه.. محمد رمضان ينفعل بوجه مدير فندق شهير

صدى البلد

تصرف الفنان محمد رمضان بشكل غريب في أحد الفنادق الشهيرة، وتم تداول مقطع فيديو له وهو يصرخ مدير فندق بطريقة مفاجئة وسط حشد كبير من النزلاء والعاملين.

يظهر محمد رمضان في الفيديو المتداول، يقوم بتصرف غريب في أحد الفنادق الشهيرة. 

وطالب المدير بشكل "ليه عايز أعرف السبب؟"، وأثارت هذه الواقعة ضجة كبيرة وانتشرت بسرعة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتناقل رواد السوشيال ميديا، الفيديو وعبّروا عن آرائهم المتباينة حول سلوك رمضان وتصرفه العلني، وتساءل البعض عن ما إذا كانت هناك أسباب خفية وراء هذه الواقعة.

لمعرفة سبب صراخ محمد رمضان في وجه مدير الفندق
 وماذا قال له
 في الفيديو التالي:

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