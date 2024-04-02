تشكيل يوفينتوس لمواجهة لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا

أعلن ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة لاتسيو، على ملعبه أليانز ستاديوم، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

البيانكونيري خسر لقاء الدوري منذ ثلاثة أيام ضد نسور العاصمة بنتيجة (1-0)، لتزداد مشاكل أليجري في السيدة العجوز وسط سلسلة من النتائج السلبية.

تشكيل اليوفي شهد عودة دوسان فلاهوفيتش للتشكيل الأساسي بعدما غاب مؤخرا للإيقاف، ليزامل فيدريكو كييزا في خط الهجوم.

وفيما يلي تشكيل أصحاب الأرض:

بيرين - جاتي - بريمر - دانيلو - كامبياسو - ماكيني - لوكاتيلي - رابيو - كوستيتش - كييزا - فلاهوفيتش.

في المقابل جاء تشكيل لاتسيو كالتالي:

مانداس - باتريك - رومانيولي - خيلا - ماورسيتش - جندوزي - فيتشينو - زاكايني - فيليبي أندرسون - ألبيرتو - إيموبيلي.