طارق رسلان: حفل تنصيب السيسي تتويج لإرادة 105 ملايين مواطن

قدم اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ الأمين العام لحزب المؤتمر بالتهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة تنصيب سيادته بولاية رئاسية جديدة ، مؤكداً بأن حفل التنصيب اليوم تتويج لإرادة 105 مليون مواطن وثقوا في قيادتهم الرشيدة ، وفي زعيم وطنى شجاع قدم الكثير لوطنه.

واضاف رسلان في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، بأن كلمة الرئيس اليوم في حفل التنصيب بمقر مجلس النواب بالعاصمة الاداريه الجديدة ، كاشفه عن انجازات تحققت علي أرض الواقع ، المستقبل باهر للدولة المصرية في الجمهوريه الجديده .

وأكد رسلان أن هناك تفاؤل كبير في الأوساط السياسية في جني ثمار ماتحقق من إنجازات علي أرض الواقع ، وان العلاجات التى أقرها الرئيس السيسي للاقتصاد الوطني أتت نتائجها ، وسيكون هناك انفراجه كبيره.

وتابع رسلان أن الأيام القادمة ستحمل مفاجئات كبيرة للمصريين بفضل الجهود المخلصة للرئيس السيسي.

