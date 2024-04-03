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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 4 عاطلين متهمين بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة بالقاهرة|صور

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق حبس 4 عاطلين بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على 4 عاطلين بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة .

فقد تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته (2 كيلو جرام من مخدر الحشيش- فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار).

وضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (1480 قرص مخدر متنوع).

كما تم ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وبحوزتهما (1,200 كيلو جرام من مخدر الحشيش) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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