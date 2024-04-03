فطارك عندنا: منيو 24 رمضان.. سمك مشوي بالردة مع أرز صيادية

تبحث كل ربة منزل يوميا عن أفكار لـسفرة رمضان جديدة ومختلفة، ولذلك نقدم لكِ أكلات للإفطار اليوم في رمضان،إليك منيو إفطار ليوم 24 رمضان يتضمن سمك مشوي بالردة مع أرز صيادية للشيف مصطفي العمدة.

سمك مشوي بالردة

قطع سمك الردة (مثل سمك السلمون أو سمك القد)، قدرًا مناسبًا حسب عدد الأشخاص.

عصير ليمون.

زيت زيتون.

ملح وفلفل حسب الذوق.

بهارات سمك حسب الرغبة.

تتبيل السمك بالعصير الطازج لليمون والزيت والتوابل، ثم يترك لمدة 15-20 دقيقة لتتبل النكهات. يُشوى السمك على الشواية أو في مقلاة حتى ينضج ويصبح لونه ذهبيًا.

أرز صيادية

كوب من الأرز البسمتي او المصري.

بصلة متوسطة الحجم، مفرومة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الخضروات المشكلة المفرومة (مثل الجزر والبازلاء والفلفل الأخضر).

ملح وفلفل حسب الذوق.

2 كوب مرق الدجاج أو الماء.

تسخين الزبدة في قدر على نار متوسطة وتقلى البصل حتى يصبح شفافًا. يضاف الأرز والخضروات المشكلة ويقلب لمدة دقيقتين. يضاف المرق أو الماء والملح والفلفل، ثم يُغطى القدر ويترك لينضج الأرز على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة حتى يصبح الأرز طريًا وناضجًا.

يمكن تقديم السمك المشوي بالردة مع الأرز صيادية كوجبة إفطار متكاملة وشهية.