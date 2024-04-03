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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بملابس لافتة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بظهورها عبر إنستجرام|شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة. 

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وتألقت غادة عبد الرازق، مرتديه جيب باللون البيج مع قميص باللون الأبيض والبيج بنقوشات مميزة، وأكملت إطلالتها بجاكيت طويل يكشف جمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت غادة عبد الرازق، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار روج باللون البني اللامع ليكشف عن جمالها. 

كما اختارت غادة عبد الرازق، أن تترك شعرها البني القصير منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور غادة عبد الرازق :

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