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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

عباءة ومكياج لافت.. منة عرفة تثير الجدل بظهورها| شاهد

منة عرفة
منة عرفة

شاركت الفنانة منة عرفة، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

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وتألقت منة عرفة، مرتديه عباءة انيقة باللون الاسود ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت منة عرفة، في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار روج باللون البينك الغامق الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت منة عرفة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها المميز. 

وإليكم صور منة عرفة

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