ملابس غير تقليدية.. ياسمين صبري تثير إعجاب متابعيها

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها بصور جديدة لها، عبر خاصية ستوري، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.

وتألقت ياسمين صبري، مرتدية بنطالا باللون الأسود مع جاكيت قصير باللون الأسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين صبري، في المكياج على الألوان الراقية التي تبرز جمال عينيها مع اختيار نظارة شمسية لإكمال اللوك، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ياسمين صبري