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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

في عيد ميلادها الـ37.. صور أثارت الجدل لـ إيمي سمير غانم

إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم

يصادف اليوم ال 31 من مارس عيد ميلاد الفنانة إيمي سمير غانم، والتي أتمت عامها ال 37.

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وتحرص إيمي سمير غانم،  كل فترة على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتفضل إيمي سمير غانم، ارتداء الملابس الكاجوال التي تكشف جمالها وأناقتها. 

 

أما من الناحية الجمالية، تعتمد إيمي سمير غانم على اختيار اللوك البسيط والمكياج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما تفضل إيمي سمير غانم، اللون الأسود لشعرها الطويل ليتناسب مع ملامحها.

وإليكم أبرز صور إيمي سمير غانم 

إيمي إيمي سمير غانم صور إيمي سمير غانم حسن الرداد صور إيمي وحسن

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