بعد إطلالتها المثيرة للجدل.. صور وضعت غادة عبد الرازق في مأزق | شاهد

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة مختلفة.

وتألقت غادة عبد الرازق، مرتديه شورت جلد باللون البينك مع جاكيت جلد نفس اللون، وانتعلت بوت طويل باللون الأبيض لاكمال اللوك.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت غادة عبد الرازق، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك اللامع الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت غادة عبد الرازق، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وتفضل غادة عبد الرازق، ارتداء الملابس الغريبة والانيقة من دار الأزياء المختلفة التي تكشف جمالها وأناقتها.

وإليكم صور غادة عبد الرازق