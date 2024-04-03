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رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس مجلس أمناء الجيزة: الفترة المقبلة سوف تشهد انطلاقة تعليمية كبرى

بدوي علام
بدوي علام

أكد بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية  ورئيس  مجلس أمناء الجيزة، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مجلس النواب عقب أداء اليمين الدستورية جاء واضحاً أنه يرسم ملامح العمل الوطني في الفترة المقبلة.

وقال رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية ورئيس مجلس أمناء الجيزة، في بيان له، إنه من الواضح في كلمة الرئيس أن الفترة المقبلة سوف تشهد اهتماما  كبيرا وانطلاقة تعليمية كبرى من خلال دعوته  للاهتمام بالنهوض بجودة التعليم كإحدى  أدوات الحفاظ  على أمن الوطن واستقراره.
 

وأضاف رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية ورئيس  مجلس أمناء الجيزة، أن مراسم تنصيب  الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، جاءت لتليق بمكانة مصر العظيمة، وترسم خطوات الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، وتجسد واقعاً ملموساً من التقدم والنجاح على مدار السنوات الماضية.

وأوضح "علام" أن جموع المصريين اختاروا الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قناعة كاملة بأنه القادر على قيادة الوطن في تلك المرحلة الفارقة التي تكثر فيها التحديات وتتعاظم فيها المسئوليات وسط تغيرات كبرى في العالم كله. 

وأشار إلى أن خطاب الرئيس السيسى جاء واضحاً، ويتسم بالتركيز ، ومتضمنا عبارات محددة  تحمل رسائل مهمة للمجتمع  المصري  والعالمي. 

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حدد   أهم ملامح  العمل الوطني في  المرحلة القادمة، وأهمها التشديد على دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" وإنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة" التى تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر، ودعم جودة التعليم والصحة وتبنى استراتيجيات تعظم من قدرات مصر الاقتصادية، واستمرار التنمية العمرانية فى جميع ربوع الوطن.

وأخيراً أشار بدوي علام  إلى أن خطاب الرئيس تضمن رسالة تقدير كبيرة  للمواطن المصرى، وتحمله كل الصعاب فى مسيرة الاستقرار والتنمية، حين قال: "إننا قطعنا شوطا كبيرا فى فترة زمنية وجيزة مواجهين الصعاب والتحديات ومدركين أننا نتحدى أنفسنا قبل أى شىء آخر، وهو التحدى الذى يفوز به دائما المعدن المصرى النادر الذى تزيده جسامة التحديات صلابة وقوة".

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