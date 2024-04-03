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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أصابوا 8.. ضبط طلاب ألقوا ألعابا نارية على مركب من أعلى كوبري مايو

المتهمون
المتهمون

ألقت أجهزة الأمن القبض على 6 طلاب لقيامهم بإلقاء ألعاب نارية على مركب نيلي من أعلى كوبري 15 مايو؛ ما تسبب في إصابة 8 أشخاص.

تبلغ لقسم شرطة بولاق أبوالعلا بمديرية أمن القاهرة بإصابة 8 أشخاص من بينهم 5 أشخاص مصابين بجروح متفرقة بالجسم حال استقلالهم مركب نيلية بدائرة القسم، نتيجة سقوط ألعاب نارية على المركب تسببت فى تكسير أكواب زجاجية وتطاير قطع الزجاج، نتج عن ذلك الإصابات.

بالفحص تبين قيام 6 طلاب مقيمين بمحافظة القليوبية يستقلون دراجات هوائية بإلقاء ألعاب نارية أثناء مرور المركب، وتنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم ضبطهم.

واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بأنهم أثناء قيامهم باللهو أعلى كوبرى ١٥ مايو سقطت قطعة ألعاب نارية على المركب فلاذوا بالفرار عقب سماعهم أصوات صياح مستقلى المركب، وأقروا بتحصلهم على الألعاب النارية من بائع متجول له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية ، تم ضبطه وبحوزته 1162 قطعة ألعاب نارية ، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

١٥ مايو إصابة 8 أشخاص العاب نارية القاهرة القبض علي أمن القليوبية بولاق أبوالعلا كوبري ١٥ مايو مديرية أمن القاهرة مركب نيلية

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