تحرير 1700 محضر تموينى في حملات على الأسواق بدمياط

نفذت مديرية التموين بدمياط حملات لمتابعة حركة السلع بالأسواق على مدار شهر مارس الماضى.

أسفرت الحملات عن تحرير ١٧٠٢محضر، حيث تم رصد مخالفات للمخابز تعلقت بنقص وزن رغيف الخبز و عدم الالتزام بالمواصفات، والعمل بدون سجل ، تم تحرير ٢٩٧محضر حيالها.

كما تم تحرير ١٤٠٥محضر للأسواق لعدم الإعلان عن أسعار السلع ، العمل بدون شهادة صحية، غش تجاري، بيع سلع بقيمة أعلى من القيمة المقررة ، بيع لحوم مكشوفة ، وسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ولحوم مكشوفة ..

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمواد البترولية و التزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والأوزان المقررة.