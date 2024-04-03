بـ15 مليون جنيه.. ضبط كميات ضخمة من الألعاب النارية قبل العيد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام مراقب صحى- مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية بإتخاذه مخزن "كائن بذات محل إقامته" للإتجار فى الألعاب النارية بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تم ضبطه وعُثر بداخل المخزن على 3 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال.

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ15 مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.